Haberler İngiltere Premier Lig SON DAKİKA: Manchester City'nin yıldızı Benjamin Mendy 4 ay daha hapiste kalacak!

SON DAKİKA: Manchester City'nin yıldızı Benjamin Mendy 4 ay daha hapiste kalacak!

Son dakika haberi... İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Fransız futbolcusu Benjamin Mendy, tecavüz ve cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Mahkeme, Mendy'nin kefaletle serbest kalma talebini reddederken, ünlü futbolcunun 24 Ocak'taki duruşmaya kadar hapishanede kalacağı açıklandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 19:34
SON DAKİKA: Manchester City'nin yıldızı Benjamin Mendy 4 ay daha hapiste kalacak!

Manchester City'nin Fransız futbolcusu Benjamin Mendy, geçtiğimiz günlerde tecavüz ve cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle tutuklanıp hapse atılmıştı.

Cheshire'daki evinde biri 18 yaşından küçük olmak üzere 3 farklı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 27 yaşındaki futbolcunun kefaletle serbest kalma talebi reddedildi.

Kimlik doğrulaması için çıktığı mahkeme tarafından Liverpool'daki HMP Altcourse hapishanesine gönderilen Mendy'nin, 24 Ocak'taki duruşmaya kadar tutuklu kalacağı duyuruldu.

Öte yandan Fransız futbolcuyu savunan Eleanor Laws QC, 15 Kasım'daki duruşmada suçlamaları reddetmek için başvuru olacağını açıkladı.

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