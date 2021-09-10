SON DAKİKA: Manchester City'nin yıldızı Benjamin Mendy 4 ay daha hapiste kalacak!

Manchester City'nin Fransız futbolcusu Benjamin Mendy, geçtiğimiz günlerde tecavüz ve cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle tutuklanıp hapse atılmıştı.

Cheshire'daki evinde biri 18 yaşından küçük olmak üzere 3 farklı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 27 yaşındaki futbolcunun kefaletle serbest kalma talebi reddedildi.

Kimlik doğrulaması için çıktığı mahkeme tarafından Liverpool'daki HMP Altcourse hapishanesine gönderilen Mendy'nin, 24 Ocak'taki duruşmaya kadar tutuklu kalacağı duyuruldu.

Öte yandan Fransız futbolcuyu savunan Eleanor Laws QC, 15 Kasım'daki duruşmada suçlamaları reddetmek için başvuru olacağını açıkladı.