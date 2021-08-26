Wishere isyan etti: Kimse beni almak istemiyor

Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki İngiliz futbolcu Jack Wilshere, hiçbir kulübün kendisini istemediğini söyledi.

Son olaran geçen sezon Bournemoth forması giyen Wilshere Temmuz ayında sözleşmesini tamamlamış ve boşa düşmüştü. Arsenal altyapılı oyuncu hiç bir kulübün kendisini almak istemediğini belirterek, "Sokakta insanlar bana neden bir kulüpte oynamadığımı soruyor, onlara beni kimsenin istemediğini söylüyorum. 9 yaşındaki oğluma kimsenin beni istemediğini anlatamıyorum. Sürekli sakatlanacağımı düşünmeyen bir kulüp arıyorum" diye konuştu.

ARSENAL'DEN AYRILDIĞI İÇİN PİŞMAN

Oğlunun kendisine, "MLS hakkında ne düşünüyorsun, La Liga'da neden oynamıyorsun" diye sorular sorduğunu belirten Wilshere, "Artık her şeyin farkındalar ve onlara açıklama yapmak da çok zor oluyor." açıklamasını yaptı.

Arsenal'den ayrıldığı için pişman olduğunu belirten Wilshere, "Arsenal'den ayrılmamalıydım. Arsene Wenger'in bana bir futbolcu olarak nasıl değer verdiğini biliyordum. Belki de ayrılık kararı almamalıydım" sözlerini kullandı.