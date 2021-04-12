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Son dakika spor haberleri: 'dan 'ye transfer kancası! 20 milyon euro...

İngiltere ekibi , 'da forma giyen milli futbolcu 'ye talip oldu. basınında yer alan habere göre kulübü, 'nun çok istediği yıldız orta saha oyuncusu için 20 milyon euroyu gözden çıkardı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 11:38
Son dakika spor haberleri: Jose Mourinho'dan Orkun Kökçü'ye transfer kancası! 20 milyon euro...

takımlarından 'da forma giyen milli futbolcu , bu sezon sergilediği performansla adından söz ettirirken, devlerinin de transfer listesine girmeyi başardı.

İsmi ve 'la anılan 20 yaşındaki milli futbolcuya son olarak bir başka ekibi Hotspur talip oldu.

spor sitesi todofichajes.com'da yer alan habere göre; kulübü, ocak ayında gerçekleştiremediği başarılı orta saha oyuncusunun transferini sezon sonu tamamlamak istiyor.

MOURINHO BASKI KURUYOR

Haberin detaylarında; Tottenham menajeri 'nun Orkun Kökçü'yü çok istediği ve yönetime bu konuda baskı yaptığı belirtildi.

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO!

Milli futbolcuyla ayrıca Arsenal ve Leeds United'ın da ilgilendiği ve bu nedenle Tottenham'ın elini çabuk tutmak istediği belirtiliyor. Bu arada Tottenham ve Feyenoord'un yetkilileri, transfer konusunda ilk teması kurarken, bonservis pazarlığının ise 20 milyon eurodan başlayacağı ifade edildi.

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