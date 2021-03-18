CR7 yuvaya dönüyor

Tam3. sezonuna girdiği Juventus'ta eleştirilen isimler arasında yer alan Cristiano Ronaldo için dün İtalya'da önemli iddialar vardı. Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Tuttuspor, Portekizli oyuncunun yıldızının parladığı Manchester United'a döneceğini yazdı. 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu İtalyan ekibinde yüksek maliyeti nedeniyle de yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi. Daha önce eski kulübü Real Madrid'le de adı anılan CR7'ye İspanyol devinin başkanı Florentino Perez'in sıcak bakmadığı belirtilirken, MUnited'ın 2021-22 öncesi işi bitirmek istediği ileri sürüldü. 36 yaşındaki futbolcunun 2003-09 sezonları arasında formasını giydiği İngiliz ekibiyle en az 2 senelik sözleşme imzalayabileceği belirtildi. Ronaldo, 2009-10'da 94 milyon euro bonservisle Madrid'e transfer olmuştu.