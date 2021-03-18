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CR7 yuvaya dönüyor

Tuttosport, ’nun yıldızının parladığı ’a tekrar döneceğini yazdı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 21:44 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 06:50
CR7 yuvaya dönüyor
Tam 3. sezonuna girdiği 'ta eleştirilen isimler arasında yer alan için dün 'da önemli iddialar vardı. Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden , Portekizli oyuncunun yıldızının parladığı 'a döneceğini yazdı. 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu ekibinde yüksek maliyeti nedeniyle de yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi. Daha önce eski kulübü 'le de adı anılan CR7'ye devinin başkanı 'in sıcak bakmadığı belirtilirken, MUnited'ın 2021-22 öncesi işi bitirmek istediği ileri sürüldü. 36 yaşındaki futbolcunun 2003-09 sezonları arasında formasını giydiği ekibiyle en az 2 senelik sözleşme imzalayabileceği belirtildi. Ronaldo, 2009-10'da 94 milyon euro bonservisle 'e transfer olmuştu.
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