Son dakika haberleri | Liverpool karıştı tehdit mesajları geliyor! Suçu Ozan'a atmışlardı...

İki sene öncesinin Şampiyonlar Ligi, geçen sezonun ise Premier Lig şampiyonu Liverpool, bu sene kabus gibi bir sezon yaşıyor.

Sezon başından beri sakatlık problemleri ile uğraşan, ligde şampiyonluk ümitlerini kaybeden, hatta ilk 4 şansını zora sokan Liverpool'da yeni bir kriz meydana geldi.