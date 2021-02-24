Haberler İngiltere Premier Lig Son dakika haberleri | Liverpool karıştı tehdit mesajları geliyor! Suçu Ozan'a atmışlardı...

Son dakika haberleri | karıştı tehdit mesajları geliyor! Suçu 'a atmışlardı...

'nde 'i 2-0 mağlup eden 'da, Kabak maçın adamı seçilmişti. Ancak 'de son alınan mağlubiyeti bir anda Kırmızılar'ı karıştırdı. Derbi yenilgisinin ardından medyası 'ı eleştirirken taraftarların hedefinde bir başka yıldız var. İşte yaşananlar ve atılan o mesajlar... | Son dakika Premier Lig haberleri

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 11:49
Son dakika haberleri | Liverpool karıştı tehdit mesajları geliyor! Suçu Ozan'a atmışlardı...

İki sene öncesinin , geçen sezonun ise şampiyonu , bu sene kabus gibi bir sezon yaşıyor.

Son dakika haberleri | Liverpool karıştı tehdit mesajları geliyor! Suçu Ozan'a atmışlardı...

Sezon başından beri sakatlık problemleri ile uğraşan, ligde şampiyonluk ümitlerini kaybeden, hatta ilk 4 şansını zora sokan 'da yeni bir kriz meydana geldi.

Son dakika haberleri | Liverpool karıştı tehdit mesajları geliyor! Suçu Ozan'a atmışlardı...

DERBİ YENİLGİSİ SONRASI TEPKİ ÇEKEN BEĞENİ

'un derbisinde 'a 2-0 mağlup olduğu maçta takımının ilk golünü atan Brezilyalı futbolcu Richarlison, hesabından Liverpool'a attığı gol sevincini paylaştı. Liverpool forveti Roberto ise vatandaşı Richarlison'un bu fotoğrafını Instagram'dan beğendi.

Son dakika haberleri | Liverpool karıştı tehdit mesajları geliyor! Suçu Ozan'a atmışlardı...

22 yıl sonra 'da bir derbisi kaybeden 'da 'nun yaptığı bu beğeni ise Liverpool'u karıştırdı.

Son dakika haberleri | Liverpool karıştı tehdit mesajları geliyor! Suçu Ozan'a atmışlardı...

TEHDİT MESAJLARI ALDI

Taraftarlar, Brezilyalı futbolcuyu sosyal medyadan ağır bir şekilde eleştirirken , bazı taraftarlardan tehdit mesajları aldı.

Son dakika haberleri | Liverpool karıştı tehdit mesajları geliyor! Suçu Ozan'a atmışlardı...

Ezeli rakiplerinin kendilerini iç sahada yendiği bir maçın ardından 'nun yaptığı beğeninin kabul edilemez olduğunu belirten taraftarlarının yıldız futbolcu için yaptığı yorumlardan bazıları şu şekildeydi;

Son dakika haberleri | Liverpool karıştı tehdit mesajları geliyor! Suçu Ozan'a atmışlardı...

''Kanım dondu!''

''Yenildiğimiz maç sonrası , Richarlison'un fotoğrafını nasıl beğenir? Kabul edilemez''

''Firmino'yu yazın hemen göndermeliyiz, bu hareketinden sonra artık bu takımda kalamaz''

''Yenildiğimiz bir derbi sonrası rakip futbolcunun paylaşımını beğenemez. Onu istemiyoruz!''

''Üzgünüz , buraya kadarmış''

Son dakika haberleri | Liverpool karıştı tehdit mesajları geliyor! Suçu Ozan'a atmışlardı...

RICHARLISON NE PAYLAŞTI?

Richarlison, hesabından paylaştığı fotoğrafın altına ''En iyisinden başka hiçbir şey yeterli değildir'' sözlerini kullanmıştı.

Son dakika haberleri | Liverpool karıştı tehdit mesajları geliyor! Suçu Ozan'a atmışlardı...

98 YIL SONRA GELEN BAŞARISIZLIĞIN SUÇUNU OZAN'A ATMIŞLARDI!

'un 'a kaybettiği maçın ardından basını Kabak'a yüklenmiş ve maç puanlarında en düşük puanı 'a vermişlerdi.

Son dakika haberleri | Liverpool karıştı tehdit mesajları geliyor! Suçu Ozan'a atmışlardı...

Kabak, maçından daha birkaç gün öncesinde 'nde oynanan Leipzig maçında ise takımın en iyisi seçilmiş ve haftanın 11'ine girmişti.

Son dakika haberleri | Liverpool karıştı tehdit mesajları geliyor! Suçu Ozan'a atmışlardı...

98 sene sonra evinde üst üste 4 kez yenilirken ligde 6.lığa kadar geriledi ve lider Manchester City'nin 19 puan gerisine düştü. (Hürriyet)

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