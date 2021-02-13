Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool'un yeni yıldızı Ozan Kabak Leicester City maçında nasıl oynadı?

'un yeni yıldızı City maçında nasıl oynadı?

'in 24. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Kırmızılar zorlu deplasmanda sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Liverpool'da ilk kez forma giyen 90 dakika sahada kaldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 17:36
Liverpool'un yeni yıldızı Ozan Kabak Leicester City maçında nasıl oynadı?

'de heyecan 24. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor.

Günün maçında deplasmanda City ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

OZAN 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Milli futbolcumuz ise ilk maçında 90 dakika sahada kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında girdiği tüm hava toplarını kazanan Kabak, ikinci yarıda büyük bir talihsizlik yaşadı.

Ozan, 'nin attığı 2. golde topu uzaklaştırmak isterken kaleci ile çarpıştı ve topu boş ağlara gönderdi.

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