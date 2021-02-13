Liverpool'un yeni yıldızı Ozan Kabak Leicester City maçında nasıl oynadı?

İngiltere Premier Lig'de heyecan 24. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor.
Günün maçında Liverpool deplasmanda Leicester City ile karşı karşıya geldi.
Zorlu mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
OZAN 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Milli futbolcumuz Ozan Kabak ise ilk maçında 90 dakika sahada kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında girdiği tüm hava toplarını kazanan Ozan Kabak, ikinci yarıda büyük bir talihsizlik yaşadı.
Ozan, Licester City'nin attığı 2. golde topu uzaklaştırmak isterken kaleci Alisson ile çarpıştı ve Jamie Vardy topu boş ağlara gönderdi.