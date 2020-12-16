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: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

13. hafta mücadelesinde sahasında ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 09:52
Manchester City West Bromwich: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

13. hafta mücadelesinde , ile 1-1 berabere kaldı.

'nda West Bromwich'i konuk eden Manchester City, Alman futbolcu 'ın 30. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

West Bromwich, Manchester City'li Ruben Dias'ın 43. dakikada kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda gol kaydedilmeyen karşılaşma 1-1 sona erdi.

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, maçın 90 dakikasında sahada kaldı.

Manchester City, bu skorla 20 puana yükselirken, West Bromwich de puanını 7 yaptı.

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