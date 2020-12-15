Haberler İngiltere Premier Lig Wolverhampton Chelsea 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 13. hafta açılış mücadelesinde , konuk ettiği 'yi 2-1 yendi. Sezona şampiyonluk hedefiyle giren Chelsea ligde üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 01:17
Wolverhampton Chelsea 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bu sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan , Molineux Stadı'nda 'ın konuğu oldu. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci devresine iyi başlayan Chelsea, 49. dakikada 'un golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Wolverhampton, 66. dakikada Daniel Podence ve 90+5. dakikada Pedro Neto'nun ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 mağlup etti.

Geçen hafta da Everton'a mağlup olan Chelsea, bu sonucun ardından 22 puanda kalırken, Wolverhampton ise 20 puana yükseldi.

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