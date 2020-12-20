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Brighton : (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 14. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Brighton & Hove Albion ile Sheffiedl United berabere kaldı. Konuk ekip Sheffield ilk yarıda 10 kişi kalmasına rağmen öne geçmeyi başarsa da 87'de beraberlik golüne engel olamadı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 18:18 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 18:21
Brighton Sheffield United: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 14. haftasında Brighton & Hove Albion ile karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele ikinci yarıda atılan gollerle berabere sonuçlandı.

Konuk ekip Sheffield, 40. dakikada John Lundstram'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalsa da 63'te Jayden Bogle'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Beraberlik için bastıran Brighton, aradığı golü 87. dakikada Danny Welbeck ile buldu ve 1 puanı kurtardı: 1-1.

Brighton bu sonuçla puanını 12'ye çıkarırken, ligde henüz galibiyeti bulunmayan son sıradaki Sheffield ise puanını 2'e yükseltti.

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