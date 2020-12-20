Brighton Sheffield United: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Brighton & Hove Albion ile Sheffield United karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele ikinci yarıda atılan gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.

Konuk ekip Sheffield, 40. dakikada John Lundstram'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalsa da 63'te Jayden Bogle'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Beraberlik için bastıran Brighton, aradığı golü 87. dakikada Danny Welbeck ile buldu ve 1 puanı kurtardı: 1-1.

Brighton bu sonuçla puanını 12'ye çıkarırken, ligde henüz galibiyeti bulunmayan son sıradaki Sheffield ise puanını 2'e yükseltti.