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'den 'a 'gol sevinci' tepkisi!

Türk asıllı Alman futbolcu , Pİerre Aubameyang ve gibi yıldızların koreografik gol sevinçlerini eleştiren eski takım arkadaşı 'a tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Aubameyang'ın gol sevincini paylaşan Mesut, "En iyi gol sevinci" yazarak Kroos'a göndermede bulundu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 19:18
Mesut Özil'den Toni Kroos'a 'gol sevinci' tepkisi!

'in Alman futbolcusu , geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada atılan goller sonrası yapılan koreografik sevinçleri eleştirmişti.

Tecrübeli futbolcu, katıldığı podcast programında ve Pierre Emerick Aubameyang gibi oyuncuların sevinçlerini abartılı ve şova dayalı olduğunu belirterek eleştirmişti. 'li yıldız Aubameyang ise, Twitter hesabından bu kutlamaları oğlu için yaptığını ve yapmaya devam edeceğini belirtti.

"EN İYİ SEVİNÇ"

Arsenal forması giyen de, takım arkadaşına destek verip Kroos'a tepki gösterdi. Mesut, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda; "En iyi gol sevinci" yazdı ve Aubameyang'a desteğini gösterdi.

İşte o paylaşım:

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