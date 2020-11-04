Messi Manchester City'ye

Barcelona'dakigeleceği belirsizliğinikoruyan LionelMessi'yle ilgili flaş bir iddiaortaya atıldı. The Telegraph'ınhaberine göre; Barcelona'danayrılma kararınıkulüp baskısıyla erteleyenLionel Messi'ye, ManchesterCity sözleşme teklif edecek.İngiliz ekibi, Barcelonaile görüşmeden bu transferibonservissiz bitirmeyeçalışacak. ManchesterCity CEO'su Omar Berrada,transfer ile ilgili çıkan haberlersonrası, "Dünyadakiher kulüp, Lionel Messi'yitransfer etmek ister. Messi,kesinlikle yapmak isteyeceğimizbir yatırım olacak"ifadelerini kullandı. Barcelonaile 4 Şampiyonlar Ligive 10 La Liga şampiyonluğukazanan Messi, 739 maçta637 gol, 278 asistle oynadı.