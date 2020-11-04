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Messi 'ye

M. City’nin, Arjantinli yıldıza sözleşme önereceğiyle ilgili konuşan kulübün ’su Berrada, “Dünyadaki herkes onu almak ister” dedi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 22:56 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Messi Manchester City'ye
'daki geleceği belirsizliğini koruyan Lionel Messi'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. The Telegraph'ın haberine göre; Barcelona'dan ayrılma kararını kulüp baskısıyla erteleyen 'ye, Manchester City sözleşme teklif edecek. İngiliz ekibi, Barcelona ile görüşmeden bu transferi bonservissiz bitirmeye çalışacak. Manchester City 'su Omar Berrada, ile ilgili çıkan haberler sonrası, "Dünyadaki her kulüp, Lionel Messi'yi transfer etmek ister. Messi, kesinlikle yapmak isteyeceğimiz bir yatırım olacak" ifadelerini kullandı. Barcelona ile 4 Şampiyonlar Ligi ve 10 şampiyonluğu kazanan Messi, 739 maçta 637 gol, 278 asistle oynadı.
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