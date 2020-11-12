Haberler İngiltere Premier Lig Yusuf Yazıcı için flaş transfer iddiası! Arsenal Mesut'un yerine...

için flaş iddiası! Mesut'un yerine...

Son dakika haberi... Fransa'nın Lille takımında gösterdiği performansla Avrupa'da adından sıkça söz ettiren , Premier Lig devi 'in radarına girdi. İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Arsenal kulübü, Yusuf'u 'yeni Mesut' olması için transfer edecek. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 15:06 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 15:34
Yusuf Yazıcı için flaş transfer iddiası! Arsenal Mesut'un yerine...

İngiliz basını, Lille'de gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren milli yıldız 'nın, 'in yeni Mesut Özil'i olacağını yazdı.

Fransız ekiplerinden Lille'de son dönemde yaşanan Yusuf Yazıcı fırtınası, giderek büyüyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ın ardından Milan'a karşı da hat-trick yapmayı başaran Yusuf için İngilizler'den Arsenal iddiası geldi.

İngiliz basınında çıkan haberlerde Arsenal kulübünün, 23 yaşındaki yıldız ismi yakından takip ettiği oyun stili ve tekniğiyle, Arsenal'in yeni Mesut Özil'i olabileceğini yazdı.

Haberde Yusuf için Arsenal'in geçtiğimiz yıllarda da harekete geçtiği belirtilirken; Hazard, Pepe, Gueye, Origi gibi yıldızları dünya futboluna kazandıran Lille kulübünün şimdi de Yusuf Yazıcı'yı bir Avrupa devine göndermeye hazır olduğunu öne sürüldü.

Milli yıldız Yusuf Yazıcı, bu sezon Lille formasıyla 12 maça çıkarken 7 gol, 1 de asistlik performansa imza attı.

BİZE ULAŞIN