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'nin kulübünden Hatay için "fidan" kampanyasına destek

Yaşanan yangında ormanları büyük zarar gören Hatay'ın yeniden yeşillendirilmesi için destekler devam ediyor. kulüplerinin yanı sıra 'nin ekibi de kampanyaya 1889 fidan bağışı yapıldığını duyurdu.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 18:59
İngiltere'nin Sheffield United kulübünden Hatay için "fidan" kampanyasına destek

'nin Kulübü, yangında ormanları büyük zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için düzenlenen kampanyaya destek verdi.

Sheffield United Kulübünün Türkçe Twitter hesabından paylaşılan mesajda, 'nin yaptığı 1907 adet fidan bağışına atıfta bulunularak, "Dostumuz Fenerbahçe'nin Hatay'da meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlara desteğine katkı sağlamak adına 1889 fidan da bizden. Hatay'ın ve Hatayspor'un yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü ise İngiltere ekibine Twitter üzerinden "Dostumuz Sheffield United da Hatay için yanımızda. Doğa hepimizin yaşam alanı. İyi ki varsınız." cevabını verdi.

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