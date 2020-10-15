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Arteta'dan 'e yanıtı! " kalan tek o değil"

Arsenal Teknik Direktörü , 'in kadrosuna alınmamasıyla ilgili eleştirilerde bulunan efsane hoca 'e, "Benim için çok zor bir karardı ancak bırakılan tek kişi o değil" yanıtını verdi. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 18:38
Arteta'dan Arsene Wenger'e Mesut Özil yanıtı! "Kadro dışı kalan tek o değil"

Arsenal'da krizi sürmeye devam ediyor. Thomas Partney'in transferiyle birlikte kadrosundaki yabancı sayısı 19'a çıkan İngiliz ekibinde , Mesut Özil ve Sokratis'i kadrosuna dahil etmemişti.

Arteta'yı aldığı bu karar nedeniyle eleştiren efsane teknik direktör ise, "Bildiğim şu, insanlar onun gibi oyuncuları görmek için stada gider. Onun oynatılmaması israftır. Bu durum hem onun için hem de futbolu seven herkes için geçerli." ifadelerini kullanmıştı.

ARTETA'DAN FLAŞ YANIT!

Eleştirilerin odak noktası haline gelen teknik direktör Mikel Arteta ise sessizliğini bozdu.

Özil'in kalmasıyla ilgili konuşan Arteta, "Benim için çok zor bir karardı ancak kadro dışı bırakılan tek kişi o değildi. Hoşuma gitmiyor ama yabancı oyuncu sayısında fazlalık vardı ve bir karar verilmesi gerekiyordu. Her oyuncuya kendi kalitesine uygun bir yol bulmaya çalışıyoruz. Tüm oyuncuları yönetmemiz gerekiyor ve bu bizim sorumluluğumuz" yanıtını verdi.

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