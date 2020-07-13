Jürgen Klopp 2024 yılında Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı!
Geldiği günden beri kaldırmadık kupa bırakmayan Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, 2024 yılında sözleşmesi bitince takımdan ayrılacağını açıkladı.
"YA TAM YAPARIM, YA HİÇ YAPMAM"
Jürgen Klopp, 2024'te bırakma kararını ise, "Ben büyük bir enerjiyle çalışırım. Fakat, böylesine güçlü bir enerjiyle çalışırken bir problem oluyor. Ben hiçbir şeyi 'biraz' yapamam. Ben ya tam yaparım ya da hiç yapmam. Artık daha fazla devam edemeyeceğimi düşündüğüm zaman ise 1 yıl mola veririm." diyerek sözlerini noktaladı.
5 YILDA KALDIRMADIK KUPA BIRAKMADI
8 Ekim 2015'te Liverpool'a imza atan 53 yaşındaki Jürgen Klopp, bu süreç boyunca Dünya Kulüpler Kupası, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve İngiltere Premier Ligi şampiyonluğu başarıları kazandı.
- 13.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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