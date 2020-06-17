Manchester City 3-0 Arsenal | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester City, evinde konuk ettiği Arsenal'ı 2-0 mağlup etti. Arsenal'da kırmızı kart gören David Luiz, yaptığı hatalar nedeniyle maça damga vurdu.
İngiltere Premier Lİg'in 28. haftasında Manchester City, Arsenal'ı konuk etti.
Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 45+2. dakikasında Manchester City, Sterling'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının 51. dakikasında City'de Kevin de Bruyne, penaltıdan bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.
90+1. dakikada ev sahibi ekipte sahneye çıkan Foden, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti ve maç 3-0 sona erdi.
DAVID LUIZ MAÇA DAMGA VURDU!
Arsenal'da 24. dakikada sakatlanan Mari'nin yerine oyuna dahil olan David Luiz maça damga vurdu.
Yaptığı hatayla yenilen ilk gole sebebiyet veren Luiz, bir de penaltı yaptırdı. Brezilyalı futbolcu, 49. dakikada yediği kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
- 17.06.2020
- Güncelleme: 18.06.2020 00:59
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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