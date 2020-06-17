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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler İngiltere Premier Lig David Luiz tökezledi Manchester City affetmedi!

3-0 | MAÇ SONUCU

Manchester City 3-0 Arsenal | MAÇ SONUCU

'in 28. haftasında , evinde konuk ettiği 'ı 2-0 mağlup etti. Arsenal'da gören , yaptığı hatalar nedeniyle maça damga vurdu.

'in 28. haftasında , 'ı konuk etti.

'nda oynanan karşılaşmanın 45+2. dakikasında Manchester City, Sterling'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 51. dakikasında City'de Kevin de Bruyne, penaltıdan bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.

90+1. dakikada ev sahibi ekipte sahneye çıkan Foden, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti ve maç 3-0 sona erdi.

DAVID LUIZ MAÇA DAMGA VURDU!

Arsenal'da 24. dakikada sakatlanan Mari'nin yerine oyuna dahil olan maça damga vurdu.

Yaptığı hatayla yenilen ilk gole sebebiyet veren Luiz, bir de penaltı yaptırdı. Brezilyalı futbolcu, 49. dakikada yediği kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

  1. 17.06.2020
  2. Güncelleme: 18.06.2020 00:59
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