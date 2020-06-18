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İşte Manchester City - Arsenal maçından öne çıkan kareler
İşte Manchester City - Arsenal maçından öne çıkan kareler
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı City 3-0 kazandı. İşte Manchester City - Arsenal maçından kareler...
18 Haziran 2020 Perşembe 00:55
Güncelleme: 18.06.2020 00:55
İngiltere Premier Lig'de 28. hafta mücadelesinde Manchester City, Arsenal'ı ağırladı.
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Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı City, 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Sterling, Kevin de Bruyne (P) ve Foden kaydetti.
Arsenal'da maçın 49. dakikasında kırmızı kart gören David Luiz, yaptığı hatalar nedeniyle maça damga vurdu.
İŞTE MANCHESTER CITY - ARSENAL MAÇINDAN KARELER