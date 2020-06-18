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18 Haziran 2020, Perşembe
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İşte Manchester City - Arsenal maçından öne çıkan kareler

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı City 3-0 kazandı. İşte Manchester City - Arsenal maçından kareler...

18 Haziran 2020 Perşembe 00:55 Güncelleme: 18.06.2020 00:55
İşte Manchester City - Arsenal maçından öne çıkan kareler

İngiltere Premier Lig'de 28. hafta mücadelesinde Manchester City, Arsenal'ı ağırladı.

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İşte Manchester City - Arsenal maçından öne çıkan kareler

Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı City, 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Sterling, Kevin de Bruyne (P) ve Foden kaydetti.

İşte Manchester City - Arsenal maçından öne çıkan kareler

Arsenal'da maçın 49. dakikasında kırmızı kart gören David Luiz, yaptığı hatalar nedeniyle maça damga vurdu.

İşte Manchester City - Arsenal maçından öne çıkan kareler

İŞTE MANCHESTER CITY - ARSENAL MAÇINDAN KARELER

İşte Manchester City - Arsenal maçından öne çıkan kareler
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