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İtalya Kupası'nda zafer Napoli'nin! İşte dev finalden kareler...
Corona virüsü arasının ardından futbol heyecanına başlayan İtalya'da kupa sahibini buldu. Napoli, Roma Olimpiyat Stadı'nda seyircisiz olarak oynanan finalde Juventus'u seri penaltı atışları sonrası 4-2 yenerek şampiyon oldu. İşte kare kare Napoli-Juventus finali...
18 Haziran 2020 Perşembe 00:44
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Corona virüsü arası sonrası futbola yeniden dönen İtalya'da kupa finalinde Napoli ile Juventus karşı karşıya geldi.
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Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde normal süre 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken, Napoli penaltı atışları sonrası 4-2 üstünlük sağlayarak kupaya uzandı.
Kupası 6'ncı kez müzesine götüren Napolili oyuncular maç sonu büyük sevinç yaşarken, Juventuslu oyuncularda ise üzüntü hakimdi.