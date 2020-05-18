Chelsea'li genç futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı!
Geçtiğimiz aylarda corona virüsü testi pozitif çıkan İngiliz ekibi Chelsea'nin 19 yaşındaki yıldız futbolcusu Callum Hudson-Odoi, evine davet ettiği kadınla yaşadığı kavganın ardından gözaltına alındı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen 19 yaşındaki forvet oyuncusu Callum Hudson-Odoi, evinde kavga ettiği genç kadının polisi araması üzerine gözaltına alındı.
The Sun'da yer alan habere göre mart ayında corona virüsü testi pozitif çıktığı için evinde karantinada olan genç futbolcu, davet ettiği kadınla tartışma yaşadı. Kadının rahatsızlanarak polisi araması üzerine eve ambulans geldiği ifade edildi. Evde izolasyon kurallarını de ihlal eden Chelsea'li oyuncu için gözaltı kararı verildi.
Oyuncunun, sosyal medya üzerinden tanıştığı iddia edilen kadın ise kendisini iyi hissetmediği için hastaneye götürüldü.
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