Chelsea'li genç futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
18 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea'li yıldız gözaltına alındı!

'li genç futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı!

Chelsea'li genç futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı!

Geçtiğimiz aylarda corona virüsü testi pozitif çıkan İngiliz ekibi 'nin 19 yaşındaki yıldız futbolcusu Callum Hudson-Odoi, evine davet ettiği kadınla yaşadığı kavganın ardından gözaltına alındı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden 'de forma giyen 19 yaşındaki forvet oyuncusu Callum Hudson-Odoi, evinde kavga ettiği genç kadının polisi araması üzerine gözaltına alındı.

The Sun'da yer alan habere göre mart ayında corona virüsü testi pozitif çıktığı için evinde karantinada olan genç futbolcu, davet ettiği kadınla tartışma yaşadı. Kadının rahatsızlanarak polisi araması üzerine eve ambulans geldiği ifade edildi. Evde izolasyon kurallarını de ihlal eden Chelsea'li oyuncu için gözaltı kararı verildi.

Oyuncunun, sosyal medya üzerinden tanıştığı iddia edilen kadın ise kendisini iyi hissetmediği için hastaneye götürüldü.


haberin devamı

  1. 18.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Chelsea'li genç futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA