Chelsea'nin genç futbolcusu Callum Hudson-Odoi, koronavirüse yakalandı - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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'nin genç futbolcusu Callum Hudson-Odoi, koronavirüse yakalandı

Chelsea'nin genç futbolcusu Callum Hudson-Odoi, koronavirüse yakalandı

ekiplerinden 'nin genç yeteneği Callum Hudson-Odoi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcuyla temas halinde bulunan personeller, diğer tüm futbolcular ve teknik ekibin de karantina altında tutulduğu belirtildi.

, ligde yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

Kulübü ise A takımda forma giyen bir oyuncunun ailesinde solunum yolu rahatsızlığı yaşamasının ardından futbolcunun hastanede yeni tip koronavirüs testine alındığını belirtti. İngiliz basını, söz konusu oyuncunun Benjamin Mendy olduğunu öne sürdü.

İNGİLTERE PREMİER LİG ACİL TOPLANACAK

, yaşanan son gelişmelerin ardından bugün acil olarak toplanma kararı aldı. Açıklamada, toplantının ana konusunun lig fikstürü olacağı belirtildi.

'in teknik direktörü Mikel Arteta, Kovid-19'a yakalandığını açıklarken, Leicester City'de 3 oyuncu, koronavirüs şüphesiyle dün gözlem altına alınmıştı.

  1. 13.03.2020
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