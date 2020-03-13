Chelsea'nin genç futbolcusu Callum Hudson-Odoi, koronavirüse yakalandı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin genç yeteneği Callum Hudson-Odoi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcuyla temas halinde bulunan personeller, diğer tüm futbolcular ve teknik ekibin de karantina altında tutulduğu belirtildi.
Chelsea, ligde yarın deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak.
Manchester City Kulübü ise A takımda forma giyen bir oyuncunun ailesinde solunum yolu rahatsızlığı yaşamasının ardından futbolcunun hastanede yeni tip koronavirüs testine alındığını belirtti. İngiliz basını, söz konusu oyuncunun Benjamin Mendy olduğunu öne sürdü.
İNGİLTERE PREMİER LİG ACİL TOPLANACAK
İngiltere Premier Lig, yaşanan son gelişmelerin ardından bugün acil olarak toplanma kararı aldı. Açıklamada, toplantının ana konusunun lig fikstürü olacağı belirtildi.
Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, Kovid-19'a yakalandığını açıklarken, Leicester City'de 3 oyuncu, koronavirüs şüphesiyle dün gözlem altına alınmıştı.
- 13.03.2020
- Hıncal Uluç: Fenerbahçe yönetiminde futboldan anlayan birisi var mı?
- Erman Toroğlu: Zekeriya Alp hakem kadrosunu değiştirirken kelleyi verebilir
- Erman Toroğlu: Türkiye'de hakemler koronavirüsten daha tehlikeli
- Diego Costa'nın koronavirüs şakası şaşırttı!
- Alay etmişti! Rudy Gobert koronavirüse yakalandı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Chelsea'nin genç futbolcusu Callum Hudson-Odoi, koronavirüse yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.