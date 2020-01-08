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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Büyük konuştu

Büyük konuştu

M. 'nin hocası 'yu asla çalıştırmayacağını söyledi. İspanyol çalıştırıcı, "M. City'den ayrıldıktan sonra teklif sadece ManU'dan bile gelse kabul etmem. Nasıl 'i çalıştırmayacaksam ManU'da da yer almam" yorumunu yaptı. Pep'in 20 şampiyonluğu var.

M. 'nin hocası 'yu asla çalıştırmayacağını söyledi. İspanyol çalıştırıcı, "M. City'den ayrıldıktan sonra teklif sadece ManU'dan bile gelse kabul etmem. Nasıl 'i çalıştırmayacaksam ManU'da da yer almam" yorumunu yaptı. Pep'in 20 şampiyonluğu var.

  1. 8.1.2020
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