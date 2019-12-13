Satılık futbolcu yok

Premier Lig'de performansıyla herkesi şaşırtan Leicester City'den çarpıcı açıklama. Çağlar Söyüncü ve Vardy'nin başını çektiği takımın menajeri Brendan Rodgers, ocakta hiçbir oyuncusunu satmayacağını açıkladı. 16 maçta, 12 galibiyet ve 2 beraberlikle 38 puan toplayan Leicester, Liverpool'un 8 puan gerisinde 2. sırada.