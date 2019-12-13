Satılık futbolcu yok
Premier Lig'de performansıyla herkesi şaşırtan Leicester City'den çarpıcı açıklama. Çağlar Söyüncü ve Vardy'nin başını çektiği takımın menajeri Brendan Rodgers, ocakta hiçbir oyuncusunu satmayacağını açıkladı.
Premier Lig'de performansıyla herkesi şaşırtan Leicester City'den çarpıcı açıklama. Çağlar Söyüncü ve Vardy'nin başını çektiği takımın menajeri Brendan Rodgers, ocakta hiçbir oyuncusunu satmayacağını açıkladı. 16 maçta, 12 galibiyet ve 2 beraberlikle 38 puan toplayan Leicester, Liverpool'un 8 puan gerisinde 2. sırada.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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