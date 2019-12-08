Wolverhampton yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı!
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş ile birlikte yer alan Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Brighton ile 2-2 berabere kalarak yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Brighton ile 2-2 berabere kaldı.
Ev sahibi Brighton'ın gollerini, 34. dakikada Maupay ve 36. dakikada Pröpper attı. Wolverhampton'ın golleri ise 28 ve 44. dakikada Jota'dan geldi.
Premier Lig'deki yenilmezlik serisi 11 karşılaşmaya çıkan Wolverhampton, 24 puanla 6. sırada yer aldı.
Beşiktaş, 12 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu son maçında Wolverhampton'a konuk olacak.
- 08.12.2019
-
Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
-
Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
-
Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Wolverhampton yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.