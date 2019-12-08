Wolverhampton yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
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yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı!

Wolverhampton yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı!

K Grubu'nda ile birlikte yer alan , İngiltere 'in 16. haftasında ile 2-2 berabere kalarak yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

'ın 'ndeki rakibi , İngiltere 'in 16. haftasında ile 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi Brighton'ın gollerini, 34. dakikada Maupay ve 36. dakikada Pröpper attı. Wolverhampton'ın golleri ise 28 ve 44. dakikada Jota'dan geldi.

Premier Lig'deki yenilmezlik serisi 11 karşılaşmaya çıkan Wolverhampton, 24 puanla 6. sırada yer aldı.

Beşiktaş, 12 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu son maçında Wolverhampton'a konuk olacak.

  1. 08.12.2019
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