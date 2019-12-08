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08 Aralık 2019, Pazar
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Leicester durdurulamıyor!

Leicester durdurulamıyor!

İngiltere 'in 16. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi Leicester City 4-1'lik skorla kazandı ve harika yürüyüşünü sürdürdü.

Leicester'a galibiyeti getiren golleri 20. ve 75. dakikalarda Vardy, 41. dakikada Iheanacho ve 49. dakikada Evans kaydetti. Jamie Vardy, 'de çıktığı son 8 maçta da ağları sarsarak önemli bir başarıya imza attı.

'de milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü karşılaşmaya 11'de başladı ve 90 dakika süre alırken, yine performansıyla alkış alan isimlerden biri oldu.

Bu sonucun ardından üst üste 8. galibiyetini alan Leicester City 38 puana yükseldi ve 'un 8 puan gerisinde, 2. sırada yer aldı. ise sırasıyla oynadığı 3. maçından da galibiyet çıkaramadı ve 15 puanda kaldı.

Ligin 17. haftasında Leicester City evinde Norwich ile karşılaşacakken, Aston Villa ise deplasmanda Sheffield United ile karşılaşacak.

  1. 08.12.2019
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