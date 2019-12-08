Leicester durdurulamıyor!
İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Leicester City deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi Leicester City 4-1'lik skorla kazandı ve harika yürüyüşünü sürdürdü.
Leicester'a galibiyeti getiren golleri 20. ve 75. dakikalarda Vardy, 41. dakikada Iheanacho ve 49. dakikada Evans kaydetti. Jamie Vardy, Premier Lig'de çıktığı son 8 maçta da ağları sarsarak önemli bir başarıya imza attı.
Leicester City'de milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü karşılaşmaya 11'de başladı ve 90 dakika süre alırken, yine performansıyla alkış alan isimlerden biri oldu.
Bu sonucun ardından üst üste 8. galibiyetini alan Leicester City 38 puana yükseldi ve Liverpool'un 8 puan gerisinde, 2. sırada yer aldı. Aston Villa ise sırasıyla oynadığı 3. maçından da galibiyet çıkaramadı ve 15 puanda kaldı.
Ligin 17. haftasında Leicester City evinde Norwich ile karşılaşacakken, Aston Villa ise deplasmanda Sheffield United ile karşılaşacak.
- 08.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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