İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında, teknik direktör Marco Silva ile yollarını ayıran Everton, Goodison Park Stadyumu'nda Chelsea'yi 3-1 mağlup etti. Milli oyuncumuz Cenk Tosun mücadelede süre almadı.
İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Everton evinde Chelsea ile karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi Chelsea 3-1'lik skorla kazandı.
Hafta arasında teknik direktör Marco Silva ile yollarını ayıran ve geçici teknik direktör Duncan Ferguson ile maça çıkan Everton'a galibiyeti getiren goller, 5. dakikada Richarlison ile 49. ve 84. dakikalarda Calvert-Lewin'den geldi. Chelsea'nin tek sayısını ise 52. dakikada Mateo Kovacic kaydetti.
Everton'da milli oyuncumuz Cenk Tosun hoca değişikliğinin ardından da süre alamadı ve kulübede maçı tamamladı.
Bu sonucun ardından Everton 3 maçlık yenilgi serisine nokta koydu ve 17 puana yükselerek nefes aldı. Chelsea ise son 4 maçta 3. kez sahadan yenilgiyke ayrılarak 29 puanda kaldı.
Premier Lig'in 17. haftasında Chelsea evinde Bournemouth ile karşılaşacakken, Everton ise deplasmanda Manchester United'a konuk olacak.
- 07.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Everton 3-1 Chelsea | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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