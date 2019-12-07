Everton 3-1 Chelsea | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
07 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Everton 3-1 Chelsea | MAÇ SONUCU

3-1 | MAÇ SONUCU

Everton 3-1 Chelsea | MAÇ SONUCU

İngiltere 'in 16. haftasında, teknik direktör ile yollarını ayıran , Goodison Park Stadyumu'nda 'yi 3-1 mağlup etti. Milli oyuncumuz mücadelede süre almadı.

İngiltere 'in 16. haftasında evinde ile karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi Chelsea 3-1'lik skorla kazandı.

Hafta arasında teknik direktör ile yollarını ayıran ve geçici teknik direktör Duncan Ferguson ile maça çıkan Everton'a galibiyeti getiren goller, 5. dakikada Richarlison ile 49. ve 84. dakikalarda Calvert-Lewin'den geldi. Chelsea'nin tek sayısını ise 52. dakikada Mateo Kovacic kaydetti.

Everton'da milli oyuncumuz hoca değişikliğinin ardından da süre alamadı ve kulübede maçı tamamladı.

Bu sonucun ardından Everton 3 maçlık yenilgi serisine nokta koydu ve 17 puana yükselerek nefes aldı. Chelsea ise son 4 maçta 3. kez sahadan yenilgiyke ayrılarak 29 puanda kaldı.

Premier Lig'in 17. haftasında Chelsea evinde Bournemouth ile karşılaşacakken, Everton ise deplasmanda Manchester United'a konuk olacak.

  1. 07.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Everton 3-1 Chelsea | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN