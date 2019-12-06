İngilizlerden flaş Cenk Tosun iddiası! Yeni takımı...

Beşiktaş'tan rekor bir ücretle Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, burada istediğini bulamamış ve formasını Richarlison'a kaptırmıştı.

İngiliz basınından yansıyan bilgilere göre 18 yaşındaki golcü yıldızımız, Ocak ayında Merseyside kulübünden ayrılığa hazırlanıyor...

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre, Ocak ayında EURO 2020'ye formda girmek istemesi nedeniyle ayrılma kararı alan Cenk'in önüne ilk seçenek çıktı.

İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United, Arsenal'den kiraladığı 20 yaşındaki golüsü Eddie Nketiah'ın Ocak ayında takımından ayrılma ihtimaline karşılık alternatif olarak Cenk Tosun hamlesini değerlendiriyor.

BIELSA'NIN İLK TERCİHİ CENK

Öte yandan Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa, Cenk Tosun ile beraber Liverpool'da forma giyen Rhian Brewster'ı Leeds yönetiminden istedi.

Cenk Tosun, bu sezon Everton formasıyla sadece 6 müsabakada forma giyerken 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.



