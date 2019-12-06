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06 Aralık 2019, Cuma
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İngilizlerden flaş iddiası! Yeni takımı...

İngilizlerden flaş Cenk Tosun iddiası! Yeni takımı...

A Milli Futbol Takımı'mızın ve Everton'un yıldız golcüsü için İngilizler flaş bir iddiada bulundu... Menajer Marco Silva'nın koltuğunun sallandığı bu günlerde Cenk Tosun'un da takımından ayrılacağına dair haberler basında yer aldı ve yeni yuvası açıklandı...

'tan rekor bir ücretle ekibi Everton'a transfer olan , burada istediğini bulamamış ve formasını Richarlison'a kaptırmıştı.

İngiliz basınından yansıyan bilgilere göre 18 yaşındaki golcü yıldızımız, Ocak ayında Merseyside kulübünden ayrılığa hazırlanıyor...

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre, Ocak ayında EURO 2020'ye formda girmek istemesi nedeniyle ayrılma kararı alan Cenk'in önüne ilk seçenek çıktı.

ekiplerinden Leeds United, 'den kiraladığı 20 yaşındaki golüsü Eddie Nketiah'ın Ocak ayında takımından ayrılma ihtimaline karşılık alternatif olarak Cenk Tosun hamlesini değerlendiriyor.

BIELSA'NIN İLK TERCİHİ CENK

Öte yandan Arjantinli teknik adam , Cenk Tosun ile beraber 'da forma giyen Rhian Brewster'ı Leeds yönetiminden istedi.

Cenk Tosun, bu sezon Everton formasıyla sadece 6 müsabakada forma giyerken 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.


  1. 06.12.2019
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