İngilizlerden flaş Cenk Tosun iddiası! Yeni takımı...
A Milli Futbol Takımı'mızın ve Everton'un yıldız golcüsü Cenk Tosun için İngilizler flaş bir iddiada bulundu... Menajer Marco Silva'nın koltuğunun sallandığı bu günlerde Cenk Tosun'un da takımından ayrılacağına dair haberler basında yer aldı ve yeni yuvası açıklandı...
Beşiktaş'tan rekor bir ücretle Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, burada istediğini bulamamış ve formasını Richarlison'a kaptırmıştı.
İngiliz basınından yansıyan bilgilere göre 18 yaşındaki golcü yıldızımız, Ocak ayında Merseyside kulübünden ayrılığa hazırlanıyor...
Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre, Ocak ayında EURO 2020'ye formda girmek istemesi nedeniyle ayrılma kararı alan Cenk'in önüne ilk seçenek çıktı.
İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United, Arsenal'den kiraladığı 20 yaşındaki golüsü Eddie Nketiah'ın Ocak ayında takımından ayrılma ihtimaline karşılık alternatif olarak Cenk Tosun hamlesini değerlendiriyor.
BIELSA'NIN İLK TERCİHİ CENK
Öte yandan Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa, Cenk Tosun ile beraber Liverpool'da forma giyen Rhian Brewster'ı Leeds yönetiminden istedi.
Cenk Tosun, bu sezon Everton formasıyla sadece 6 müsabakada forma giyerken 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
- 06.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
İngilizlerden flaş Cenk Tosun iddiası! Yeni takımı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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