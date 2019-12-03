Manchester City'nin yıldızı Sterling'e çılgın sponsorluk teklifi
Manchester City’den Raheem Sterling, rekor bir sponsorluk teklifi aldı. Ünlü spor giyim markası Nike, İngiliz yıldıza 2023’e kadar 118 milyon euroluk teklif yaptı.
Manchester City'nin başarılı yıldızı Raheem Sterling, sponsorluk teklifiyle dikkat çekti. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Sterling için ünlü spor giyim mağazası Nike'ın 118 milyon euroluk teklif getirdiği öne sürüldü.
Nike'ın Sterling'e 2023'e kadar sözleşme yapmayı teklif ettiği aktarıldı. İngiliz futbolcunun da bu teklife sıcak baktığı vurgulandı. Sterling, kariyerinin en yüksek sponsorluk anlaşmasını yapacak.
PERFORMANSIYLA BÜYÜLÜYOR
Manchester City'nin İngiliz yıldızı Raheem Sterling, bu sezon ki performasıyla da büyülemeye devam ediyor.
Yıldız futbolcu bu sezon çıktığı 20 karşılaşmada toplam bin 709 dakika sahada kaldı.
Sterling 15 gol 5 asistlik performasıyla takımının 20 golüne katkı sağladı.
Yıldız futbolcu 15 golün 5'ini Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.
- 03.12.2019
- Güncelleme: 03.12.2019 20:14
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Girdi ve kart gördü
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Yorum
ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
Manchester City'nin yıldızı Sterling'e çılgın sponsorluk teklifi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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