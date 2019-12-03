Manchester City'nin yıldızı Sterling'e çılgın sponsorluk teklifi - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
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'nin yıldızı Sterling'e çılgın sponsorluk teklifi

Manchester City'nin yıldızı Sterling'e çılgın sponsorluk teklifi

’den , rekor bir sponsorluk teklifi aldı. Ünlü spor giyim markası , İngiliz yıldıza 2023’e kadar 118 milyon euroluk teklif yaptı.

'nin başarılı yıldızı , sponsorluk teklifiyle dikkat çekti. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Sterling için ünlü spor giyim mağazası 'ın 118 milyon euroluk teklif getirdiği öne sürüldü.

Nike'ın Sterling'e 2023'e kadar sözleşme yapmayı teklif ettiği aktarıldı. İngiliz futbolcunun da bu teklife sıcak baktığı vurgulandı. Sterling, kariyerinin en yüksek sponsorluk anlaşmasını yapacak.

PERFORMANSIYLA BÜYÜLÜYOR

Manchester City'nin İngiliz yıldızı Raheem Sterling, bu sezon ki performasıyla da büyülemeye devam ediyor.

Yıldız futbolcu bu sezon çıktığı 20 karşılaşmada toplam bin 709 dakika sahada kaldı.

Sterling 15 gol 5 asistlik performasıyla takımının 20 golüne katkı sağladı.

Yıldız futbolcu 15 golün 5'ini Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.

  1. 03.12.2019
  2. Güncelleme: 03.12.2019 20:14
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