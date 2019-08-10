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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Tottenham sezona galibiyetle başladı

Tottenham sezona galibiyetle başladı

Londra ekibi Tottenham, 'de geriye düştüğü ilk hafta mücadelesinde 'yı 3-1 yendi.

'de oynanan maçta Tottenham, sahasında 'yı 3-1 mağlup etti.

White Hart Lane Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 9. dakikada John McGinn'in attığı golle Aston Villa 1-0 önde kapadı.

73. dakikada Tanguy Ndombele ile beraberliği yakalayan Londra ekibi, 86 ve 90. dakikalarda 'in golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Aston Villa'nın Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Trezeguet, ilk 11'de sahaya çıktı ve 59 dakika oyunda kaldı.

  1. 10.08.2019
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