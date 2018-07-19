Zola, Sarri'nin yardımcısı oldu
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de teknik direktör Maurizio Sarri'nin yardımcılığına İtalyan Gianfranco Zola getirildi.
Chelsea Kulübü, takımın eski futbolcularından Zola'nın yeni sezonda yardımcı antrenörlük görevini üstleneceğini duyurdu.
Londra ekibinde 1996-2003 yıllarında forma giyen 52 yaşındaki Zola, İngiltere'de West Ham United, Watford, İtalya'da Cagliari, Katar'da El-Arabi ve İtalya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde teknik direktörlük yaptı.
- 19.7.2018 09:59
- Güncelleme: 19.7.2018 10:24
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Guti'nin maaşı dudak uçuklattı!
Toplam 1
Yorum
orman bu yardımcı hoca olayı beşiktaşın futboluna yansır şenol hocayıda etkiler türk hocalar bu tarz olaylara alışık değil bütün sezon triplerde
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İsmail Çipe kovalıyor
Toplam 1
Yorum
harun dışında kaleci alınacaksa alınmasın ismail psv mamaçında çok iyi bir kaleci olduğunu kanıtladı bence. ismi gecenlerden çok daha iyi durumda
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Beşiktaş Damein Da Silva'nın peşine düştü
Toplam 2
Yorum
murat1903 bu sene tosic 5 mitroviç 4 vidayıda 22 sattık toplam 31 mıolyın kazanacaz ala ala bu adamımı alcaz ?
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