Arsenal, Xhaka ile sözleşme yeniledi
Arsenal, orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın sözleşmesini uzattı.
Arsenal, orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın sözleşmesini uzattı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Kosova asıllı İsviçreli futbolcu Granit Xhaka'nın sözleşmesinin uzun süreli olarak uzatıldığını açıkladı. Londra ekibinden yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun sözleşmesinin uzun süreli olarak uzatıldığı kaydedilirken, sözleşmenin süresine dair kesin bir ifade kullanılmadı.
Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, Xhaka'nın kadroda kalması ile ilgili olarak, "Granit kontratını uzattığı için çok mutluyum. Bizim kadromuz için önemli bir oyuncu ve hala genç, kendini geliştirebilir. Umarım Dünya Kupası'nda İsviçre ile başarılı olur ve hazır bir şekilde yeni sezon için buraya döner" açıklamasını yaptı.
Xhaka geçen sezon Arsenal formasıyla 48 maça çıkarken, 3 gol ve 8 asist üretti.
- 15.6.2018 20:31
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
alex 100 aykut hoca. sağ bek sol bek orta saha sol açık forvet kaleci bunları yapın artık maçlar başlicak artıkkkkk
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
adanalı aykut kocamannnnn. 6 transfer ile yola devaç.ali başkan hocanın dediğini yapın
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
kadıköyyy 21 aziz yıldırım nerdesin nerdeeeeeee. bu stajere verdiniz bu işi ali koç sen bir stajersin anla
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