Arsenal, Xhaka ile sözleşme yeniledi – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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    17 Haziran 2018, Pazar
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    , Xhaka ile sözleşme yeniledi

    <a href="/index/arsenal?id=b51795ab-9b64-427c-9ece-19f91fae4916" class="" rel="tag">Arsenal</a>, Xhaka ile sözleşme yeniledi

    , orta saha oyuncusu 'nın sözleşmesini uzattı.

    , orta saha oyuncusu 'nın sözleşmesini uzattı.

    ekiplerinden , asıllı İsviçreli futbolcu 'nın sözleşmesinin uzun süreli olarak uzatıldığını açıkladı. ekibinden yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun sözleşmesinin uzun süreli olarak uzatıldığı kaydedilirken, sözleşmenin süresine dair kesin bir ifade kullanılmadı.

    Teknik Direktörü Unai Emery, Xhaka'nın kadroda kalması ile ilgili olarak, "Granit kontratını uzattığı için çok mutluyum. Bizim kadromuz için önemli bir oyuncu ve hala genç, kendini geliştirebilir. Umarım 'nda ile başarılı olur ve hazır bir şekilde yeni sezon için buraya döner" açıklamasını yaptı.

    Xhaka geçen sezon Arsenal formasıyla 48 maça çıkarken, 3 gol ve 8 asist üretti.

    1. 15.6.2018 20:31
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