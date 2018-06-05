UEFA'dan Guardiola'ya men cezası
UEFA, Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'ya biri ertelemeli iki maçtan men cezası verdi
UEFA, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola'ya biri ertelemeli iki maçtan men cezası verdiğini duyurdu.
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre Guardiola'ya, 2017-2018 sezonu Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Liverpool ile Etihad Stadı'nda oynanan maçta uygunsuz davranışları nedeniyle 2 maçtan men cezası verildi. Bir maçlık cezayı 2018-2019 sezonunda çekecek İspanyol teknik adamın, bir maçlık cezası ise ertelendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Liverpool'u konuk eden Manchester City'de, Leroy Sane'nin 42. dakikadaki golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine ilk yarının bitiş düdüğü sonrası itiraz eden teknik direktör Pep Guardiola, hakem tarafından tribüne gönderilmişti.
Müsabakayı Liverpool 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırmıştı.
Bu karar sonrası 47 yaşındaki Guardiola, takımının Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunda oynayacağı ilk maçta sahada olamayacak.
- 5.6.2018 09:32
- Güncelleme: 5.6.2018 09:34
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Beşiktaş'ta ilk hedef Oğuzhan Özyakup!
Toplam 1
Yorum
SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
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Koç’a gönderme
Toplam 1
Yorum
CELAL 5.YILDIZI TAKTIGIMIZI GORMEKTE KOC GIBI BIRINE YAKISIRDI AZIZ 3.4 U GORDU YETER
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Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
Toplam 2
Yorum
PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
UEFA'dan Guardiola'ya men cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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