Chelsea, yeni stat projesini askıya aldı – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    , yeni stat projesini askıya aldı

    Chelsea, yeni stat projesini askıya aldı

    kulübü , 60 bin kişilik yeni stat projesini askıya aldı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, elverişsiz yatırım ortamı gerekçesiyle yeni stat projesinin askıya alındığı bildirildi. Açıklamada, stat inşasının durumuyla ilgili şimdilik yeni bir yol haritası çizilmeyeceği belirtildi.

    Yeni proje kapsamında 41 bin 600 kişilik 'in tamamen yıkılarak yerine 60 bin kişi kapasiteli yeni bir stadın yapılması bekleniyordu. kulübünün 4 yılda bitirmeyi planladığı stat için bir milyar sterlin harcanacağı öngörülüyordu.

    Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu 'nin 1905'ten bu yana kullandığı Stamford Bridge Stadı'nda 1990'lı yıllarda iyileştirme çalışmaları yapılmıştı.

    1. 31.5.2018 16:10
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