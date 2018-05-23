Manchester United, Garner ile sözleşme imzaladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 17 yaşındaki futbolcu James Garner ile sözleşme imzaladı.
Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, İngiltere 17 Yaş Altı Milli Takım kaptanlığını da yapan Garner ile profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, liderlik özellikleri ve çalışkanlığıyla göz dolduran İngiliz futbolcunun, Manchester United alt takımlarında başarılı bir dönem geçirdiği kaydedildi.
Sözleşme sonrası değerlendirmede bulunan orta saha oyuncusu Garner ise, "Kendi adıma ve ailem adına gurur duyuyorum. Bu daha bir başlangıç. Old Trafford'da imza atmak da ayrı bir mutluluk." ifadelerini kullandı.
- 23.5.2018 12:45
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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