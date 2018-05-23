Manchester United, Garner ile sözleşme imzaladı – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    , Garner ile sözleşme imzaladı

    <a href="/index/manchester-united?id=8ce043ec-3ad8-44b9-999e-80059205dc3f" class="" rel="tag">Manchester United</a>, Garner ile sözleşme imzaladı

    ekiplerinden , 17 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzaladı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, İngiltere 17 Yaş Altı Milli Takım kaptanlığını da yapan Garner ile profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Açıklamada, liderlik özellikleri ve çalışkanlığıyla göz dolduran İngiliz futbolcunun, alt takımlarında başarılı bir dönem geçirdiği kaydedildi.

    Sözleşme sonrası değerlendirmede bulunan orta saha oyuncusu Garner ise, "Kendi adıma ve ailem adına gurur duyuyorum. Bu daha bir başlangıç. Old Trafford'da imza atmak da ayrı bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

    1. 23.5.2018 12:45
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