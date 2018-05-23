Arsenal'de Emery dönemi – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'de Emery dönemi

    <a href="/index/arsenal?id=b51795ab-9b64-427c-9ece-19f91fae4916" class="" rel="tag">Arsenal</a>'de Emery dönemi

    takımlarından , teknik direktörlüğe Unai Emery'yi getirdi.

    Londra ekibini 22 yıl çalıştıran Fransız teknik adam 'in sezon sonunda görevini bırakmasının ardından teknik direktör arayışlarına giren kulüp yönetimi, İspanyol Emery ile üç yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. İngiliz basını, 46 yaşındaki Emery'nin yıllık 5 milyon sterlin kazanacağını yazdı.

    İspanyol temsilcisi Sevilla ile üç yıl üst üste UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Emery, bir sonraki durağı Paris Saint-Germain'deki iki sezonunda ise lig, Fransa Kupası, Lig Kupası ve Fransa Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

    1. 23.5.2018 12:00
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