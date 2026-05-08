Bursaspor şov yapacak

TİMSAH GÜÇLENECEK

Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor'da Başkan Enes Çelik, Süper Lig yolunda yeni sezon için 12 milyon euro'luk bütçe ayırdıklarını söyledi. Enes Çelik, Süper Lig hedefiyle yola devam ettiklerini belirterek, 31 Mayıs'ta gerçekleştirecekleri mali genel kurul toplantısında verileri net ve anlaşılır biçimde açıklayacaklarını aktardı. Başkan Çelik, yeni sezonda 5 yabancı ve 2 yerli oyuncuyu takıma katmayı planladıklarını vurgulayarak umut dağıttı.

27 HAZİRAN'DA HAZIRIZ

Yabancı bir transferin tamamlandığı bilgisini veren Çelik, 2 oyuncu için de sürecin tamamlanmak üzere olduğunun altını çizerek, "Bu noktada 12 milyon euro'luk bütçe çalışmamız var. Devre arasında yaptığımız transferler aslında bu senenin de transferleriydi. O transferler olmasaydı belki bu kadar rahat çıkamayacaktık. Dolayısıyla rakiplerimize de bakınca sıfırdan kadrolar kuracaklar. Biz o noktada avantajlıyız. Ana hedefimiz; 27 Haziran'daki ilk kampa takımı hazırlamak" diye konuştu.

'17 BİN FORMA SATTIK'

Bursaspor taraftarının desteğine de değinen Enes Çelik, forma satışında rekor kırdıklarını belirtti. Çelik, "Bu şehirdeki kenetlenmenin, taraftarımızın her şeye verdiği büyük desteği en son fetih formasında gördünüz. 2 bin forma daha satılmış. 1,5 günde 17 bini geçen bir forma sayısı şunu ifade ediyor. 2011'de biz şampiyon olduğumuz yıl 21 bin forma satmıştık. Neredeyse 2 günde bu forma sayısına ulaşacağız" dedi.