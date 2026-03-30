Aliağa şokta

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa, sahasında Isparta 32 Spor'a karşı şok bir yenilgi aldı ve 3. sıraya geriledi. Hasan Kaya'nın hattrick yaptığı maçta Isparta 5-1 kazandı. Konuk ekibin gollerini 25, 33, 37. dakikalarda Hasan Kaya, 35'de Ziya Alkut, 39'da Uğur Can kaydetti. Ev sahibinin tek golü 47'de Mertcan Açıkgöz'den geldi.