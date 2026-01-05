Altınordu 2 oyuncuya veda etti

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devre arasına 9 puanla 18'inci sırada giren Altınordu, ikinci yarı öncesi 2 oyuncusu kaleci Arda Mutlu (18) ve sağ bek İsmail Kayalı (27) ile vedalaştı. İsmail, kırmızı-lacivertli formayla 4 lig maçında 253 dakika oyunda kalırken, Arda ise forma şansı bulamadı.
