Muğla seriye bağlad

2’nci Lig Beyaz Grup’ta zirve yarışında iddialı konuma gelen Muğlaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor engelini de aşarak 3’te 3 yaptı. Müsabakayı Yasin Abdioğlu’nun penaltı golüyle 1-0 kazanan yeşil-beyazlılar 26 puana yükselip 4’üncü sıradaki yerini korudu. Teknik direktör Besim Durmuş, “Serimizi sürdürüyoruz, devamını da getireceğiz” dedi.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve yarışında iddialı konuma gelen Muğlaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor engelini de aşarak 3'te 3 yaptı. Müsabakayı Yasin Abdioğlu'nun penaltı golüyle 1-0 kazanan yeşil-beyazlılar 26 puana yükselip 4'üncü sıradaki yerini korudu. Teknik direktör Besim Durmuş, "Serimizi sürdürüyoruz, devamını da getireceğiz" dedi.