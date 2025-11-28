Altınordu kabusta

Bir dönem altyapısından çıkardığı oyuncularla Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Altınordu, bu sezon mücadele ettiği 2. Lig’de umduğunu bulamadı. 12 maç sonunda 4 beraberlik ve 8 yenilgiyle son sıraya demir atan kırmızıbeyazlılar, 3.Lig’e düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Camia takımı toparlamak için girişimlere başlayacak.
