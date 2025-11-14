Fethiye’de veda

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel'e çiçekle veda etti. Tecrübeli hoca, kulübü çok sevdiğini ve her zaman Fethiyespor'un yanında olduğunu belirterek, bazı oyuncuların bahis olaylarına karışmasından üzüntü duyduğunu söyledi. Dinçel tazminat almadan ayrılacağını ve helalleşerek bu kararı verdiğini açıkladı.
