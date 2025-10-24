A.Gücü'nde Yaman dönemi

MKE Ankaragücü Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Nuri Muhammet Yaman seçildi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilen genel kurulda, Nuri Muhammet Yaman ile Serkan Ülker başkanlık için yarıştı. Yaman 516 delegenin oyunu alarak başkan oldu.
