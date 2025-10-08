Muğlaspor 4'te 4 yaptı

2. Lig Beyaz Grup ekibi Muğlaspor, 18 yıl sonra döndüğü ligde galibiyet serisini sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar 7. haftada Bodrum İlçe Stadı'nda Erbaaspor'u 2-1 yenerek 4'te 4 yaptı. Zirveye yaklaşan Ege temsilcisi, Erbaa galibiyetiyle 14 puana yükselip 3'üncü sıraya kadar yükseldi.
