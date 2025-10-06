CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 2. Lig FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası

FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası

FIFA Disiplin Kurulu, TFF 2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası verdi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 16:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası

FIFA'daki alacaklı dosyaları çözüme kavuşturamayan Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası gelmeye devam ediyor. Geçmiş dönemde Oussama Haddadi ve Benjamin Tetteh'in eski kulübüne, Mısırlı sol bek Karim Hafez'e, Brezilyalı savunma oyuncusu Wallace Fortuna dos Santos'a ve Burundi asıllı ön libero Jospin Nshimirimana'nın transferinde eski kulübü Aigle Noir FC takımına olan borcundan dolayı FIFA Disiplin Komitesi tarafından 36 puan silme cezasına çarptırılan Yeni Malatyaspor'un 6 puanı daha silindi. Sarı-siyahlı takıma, FIFA Disiplin Komitesi tarafından Youssouf Ndayishimiye'nin transferinden kaynaklı Aigle Noir FC takımına olan borcundan dolayı 6 puan silme cezası verildi.

Yeni Malatyaspor'un güncel puanı eksi 41 olarak güncellendi.

Icardi için flaş ayrılık iddiası! Canlı yayında açıkladı
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi!
DİĞER
Gözleri KaraDeniz'de Mehmet ölümle burun buruna!
Başkan Erdoğan'dan 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalar
G.Saray'ın rakibi Monaco’da flaş gelişme!
Derbi tekrar oynanacak mı? Çulcu açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dikeç: Her atışta Türk bayrağını... Dikeç: Her atışta Türk bayrağını... 16:34
RAMS Başakşehir Galatasaray maçına hazırlanıyor! RAMS Başakşehir Galatasaray maçına hazırlanıyor! 16:29
Bakan Osman Aşkın Bak F.Bahçe yönetimini kabul etti Bakan Osman Aşkın Bak F.Bahçe yönetimini kabul etti 16:15
F.Bahçe'nin F. Karagümrük mesaisi başladı F.Bahçe'nin F. Karagümrük mesaisi başladı 16:03
Eyüpspor'dan transfer yasağı açıklaması! Eyüpspor'dan transfer yasağı açıklaması! 16:00
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! 15:47
Daha Eski
1461 Trabzon'da Olcay Şahan dönemi! 1461 Trabzon'da Olcay Şahan dönemi! 15:15
İşte Cannavaro'nun yeni takımı! İşte Cannavaro'nun yeni takımı! 15:01
Icardi için flaş ayrılık iddiası! Canlı yayında açıkladı Icardi için flaş ayrılık iddiası! Canlı yayında açıkladı 14:33
İspanya'da Rodri şoku! İspanya'da Rodri şoku! 14:24
G.Saray'ın rakibi Monaco’da flaş gelişme! G.Saray'ın rakibi Monaco’da flaş gelişme! 13:44
FIFA'dan 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı iddiası! FIFA'dan 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı iddiası! 12:22