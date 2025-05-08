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Haberler TFF 2. Lig 1. Lig heyecanı

1. Lig heyecanı

2. Lig’de tek maç üzerinden yapılacak play-off 1. Tur maçlarını kazananlar, 2. Tur’a çıkacak

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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1. Lig heyecanı

Futbolda Nesine 2. Lig play-off 1. tur maçları bugün yapılacak. Beyaz ve Kırmızı Grup'ta maçlar aynı gün oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmalarda galip gelen ekipler 2. tura yükselecek. 2. Lig'de grup ikincilerinin Beyaz Grup'ta Batman Petrol ve Kırmızı Grup'ta Elazığspor'un doğrudan 3. tura yükseldiği play-off'un ilk turunda 3. ile 6., 4. ile de 5. tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak. 2. ve 3. tur, çift maç olacak. Finale çıkan takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. ekip olmak için tarafsız sahada final maçına çıkacak. Program şöyle: Beyaz Grup: 16.00 Kastamonu- Beykoz Anadolu, Adana 01 FK-Altınordu. Kırmızı Grup: 16.00 Aksaray-Karacabey Bld., 20.00 Menemen FK-Vanspor FK.

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