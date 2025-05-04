Hoş geldin Serik Belediye

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta son hafta nefes keserken sürpriz yaşanmadı. Son haftaya lider giren Serik Belediyespor, deplasmanda Erbaaspor'u 6-0 yenerek Trendyol 1. Lig biletini kapan takım oldu. 35 dakikada farkı bulan Serik sezonun en kolay maçlarından birisini çıkardı. 13'te Enes penaltıdan takımını öne geçirirken, 22. dakikada Sefa farkı ikiye çıkaran isim oldu.

ENES'TEN HAT-TRICK

Baskısını sürdüren Serik, 24 ve 34'te yine Enes ile goller bulurken farkı 4'e çıkardı. 35 dakikada hat-trick yapan Enes'in ardından hız kesmeyen Serik, 81'de Erkan, 89'da ise Cem'in golleriyle sahadan 6-0'lık üstünlükle ayrıldı ve 1. Lig'e yükseldi.