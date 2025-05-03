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Haberler TFF 2. Lig İskenderunspor 0-1 Sarıyer (MAÇ SONUCU ÖZET) Sarıyer 20 yıl sonra 1. Lig'e yükseldi!

İskenderunspor 0-1 Sarıyer (MAÇ SONUCU ÖZET) Sarıyer 20 yıl sonra 1. Lig'e yükseldi!

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta Sarıyer, sezonu 82 puanla lider tamamlayarak Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 17:29
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İskenderunspor 0-1 Sarıyer (MAÇ SONUCU ÖZET) Sarıyer 20 yıl sonra 1. Lig'e yükseldi!

TFF 2. Lig'de normal sezon, bugün oynanan maçlarla sona erdi. İstanbul temsilcisi Sarıyer, son hafta deplasmanda karşılaştığı İskenderunspor'u 1-0 mağlup etti ve TFF 2. Lig Beyaz Grup'u 82 puanla lider tamamlayarak şampiyon oldu.

Lacivert-beyazlılar, son hafta mücadelesinde Fuat Tosyalı Stadyumu'nda karşılaştığı İskenderunspor'u karşılaşmanın 60. dakikasında Hakan Yavuz'un attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla ligi lider bitiren Beyaz Martılar, son olarak 2004-2005 sezonunda mücadele ettikleri Trendyol 1. Lig'de 20 yıl aradan sonra tekrar boy göstermeye hak kazandı.

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