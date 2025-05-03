İskenderunspor 0-1 Sarıyer (MAÇ SONUCU ÖZET) Sarıyer 20 yıl sonra 1. Lig'e yükseldi!

TFF 2. Lig'de normal sezon, bugün oynanan maçlarla sona erdi. İstanbul temsilcisi Sarıyer, son hafta deplasmanda karşılaştığı İskenderunspor'u 1-0 mağlup etti ve TFF 2. Lig Beyaz Grup'u 82 puanla lider tamamlayarak şampiyon oldu.

Lacivert-beyazlılar, son hafta mücadelesinde Fuat Tosyalı Stadyumu'nda karşılaştığı İskenderunspor'u karşılaşmanın 60. dakikasında Hakan Yavuz'un attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla ligi lider bitiren Beyaz Martılar, son olarak 2004-2005 sezonunda mücadele ettikleri Trendyol 1. Lig'de 20 yıl aradan sonra tekrar boy göstermeye hak kazandı.