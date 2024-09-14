1. Lig, 2. lig ve 3.Lig'de yaşanan son gelişmeler

Sakaryaspor'un hücum hattına güç katacak önemli bir transfer yaptı. Yeşil-siyahlılar, Iğdır Fk ile yollarını ayıran 29 yaşındaki sol kanat ve forvet oyuncusu Emircan Altıntaş'ı kadrosuna kattı. Emircan Altıntaş'ın lisansı da hızlı bir şekilde çıkarıldı ve Sakaryaspor, resmi X hesabından transferi "Aramıza hoş geldin Emircan Altıntaş" mesajıyla duyurdu.

Elazığspor'da eksik yok

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 3. haftasında Elazığspor, Nazillispor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan maçı Konya Bölgesi'nden Halil Erdoğan yönetecek. Taraftarının da desteğiyle iç sahada sürpriz yaşamak istemeyen Bordo-Beyazlılarda bu maç öncesi stoper Ali Keten harici eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Son gün hamleleri

Fosfat Spor, Boluspor'dan, geçtiğimiz sezon Elazığspor'a kiralık oynayan 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Hüseyin Turunç'u kiraladı. Öte yandan, geçen sezon sonu TFF 2. Lig takımı Isparta 32 Spor'da sözleşmesi boşa düşen 2005 doğumlu santrfor Bilkay Şener TFF 2. Lig takımı İskenderunspor ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

ÇORUMSPOR SİFTAH ARIYOR

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor'un konuğu. Ankara'daki Aktepe Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı, hakem Batuhan Kolak yönetecek. Müsabakayı TRT Spor canlı yayınlayacak. Ligde 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Çorum FK, karşılaşmaya ilk galibiyetini almak için çıkacak.

ŞANLIURFA DEPLASMAN HASRETİ

Şanlıurfaspor deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki zemin bakımı nedeniyle Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadeleyi TRT Spor canlı yayınlayacak. Bu sezon evinde oynadığı iki maçı da kazanan sarı-yeşilliler deplasmanda ise henüz puanla tanışamadı. Şanlıurfa ekibi, İstanbul'daki Sakaryaspor maçından puan veya puanlar alıp deplasmandaki puan hasretini dindirmek istiyor.

ERCİYES'Lİ UĞUR'A 2 MAÇ MEN

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Kayseri Erciyes 38 FK stoperi İhsan Uğur Göktaş'a 2 maç ceza verildi. Uğur, ligin ikinci haftasında oynanacak olan Sebat Gençlikspor ve 3. haftada oynanacak olan Turgutluspor karşılaşmalarında cezası nedeni ile formasını giyemeyecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 3. hafta maçında bugün Kastamonuspor'u konuk edecek. Saat 16.30'da Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Bingöl bölgesi hakemlerinden Yusuf Aydın yönetecek. Ligde 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puanla ligde 10. sırada bulunan Altay, güçlü rakibine ilk yenilgisini yaşatarak, taraftarı önünde sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. Takımda, geçen sezondan sakatlığı devam eden orta saha oyuncusu Caner dışında eksik bulunmuyor.

KADIN VE ÇOCUKLARA İNDİRİM

LIGIN ilk haftasında 24 Erzincanspor'u ağırlayan siyahbeyazlılar, sezonun açılışını 1 puanla yaparken, ikinci hafta mücadelesinde İzmir'in köklü ekibi, konuk olduğu Sincan Belediyesi Ankaraspor'u mağlup ederek 263 gün sonra deplasmanda galibiyet almayı başarmıştı. Öte yandan, müsabakanın bilet fiyatları maraton ve misafir tribünü 130 TL, numaralı tribün 275 TL, VIP A-C 650 TL, VIP-B 1000 TL olarak belirlendi. Kadınlar ve çocuklar için ise maraton bileti 65 TL, numaralı tribün biletleri ise 135 TL'den satışa sunuldu.

Narlıdere'den 2 bomba birden

ARLIDERE Belediyespor, yeni sezon öncesinde iki önemli transfere imza attı. İzmir ekibi, bir zamanlar Göztepe, Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve Bodrum FK formaları giyen 37 yaşındaki Adis Jovic'i ve yine Türkiye'de Süper Lig'in yanı sıra son olarak Eyüpspor forması giyen 36 yaşındaki Berkan Emir'i kadrosuna kattı. Teknik Direktör İlhan Şahin yönetiminde yeni sezona hazırlanan Narlıdere Belediyespor'un transferlere devam edeceği ifade edildi. Makedon futbolcu Jahovic 215 karşılaşmada toplam 81 gol kaydederken, Berkan Emir ise profesyonel liglerde ve kupada 424 müsabakaya çıktı. Narlıdere Belediyespor, ligdeki ilk maçında 15 Eylül Pazar günü Narlıdere Ali Artuner Sahası'nda Çeşme Ilıcaspor'u konuk edecek.

Bursa'da alt yapıdan takviye YEŞİL sahalara bir döneme damgasını vuran Bursaspor Kulübü, Ertuğrulgazi Meskenspor Kulübü'nden 2010 doğumlu Arda Kuzey Kösa ve Karacabey Gençlerbirliği Kulübü'nden 2011 doğumlu Ahmet Taha Yenice ile sözleşme imzalayarak altyapısına kattığını açıkladı.

Karşıyaka tam kadro sahada

KARŞIYAKA, TFF 3. Lig 1. Grup'taki ikinci hafta mücadelesinde Bulvarspor'a konuk olacak. Mimar Kubilay Köse Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden Onur Güneş yönetecek. Maç öncesinde İzmir ekibinde eksik bulunmazken, yeni transfer Çağatay Yılmaz'ın ise kadroda olması bekleniyor.

Erciyes 38 FK kazanmak istiyor

TFF 3. Lig 4. Grup'ta 3. hafta maçında sahasında Sebat Gençlikspor ile karşılaşacak olan Erciyes 38 Gençlik, hazırlıklarını sürdürüyor. Mavi Siyahlılar, taraftarının desteği ile 3 puanı almak arzusunda. Teknik direktör Uğur Kulaksız, "Galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz" dedi.