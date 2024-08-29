Keçiörengücü’ne genç dinamo

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 2. Lig ekibi Somaspor'dan ön libero Oğuzhan Ayaydın'ı kadrosuna kattığını duyurdu. 23 yaşındaki dinamo, geçen sezon 32 maçta 2 gol katkısı sağladı.
FETHİYE'DEN MİLLİ TAKIM'A
2. Lig ekibi Fethiye'nin yeni transferi 18 yaşındaki 10 numara Kayrahan Yılmaz, U19 Milli Takım'a seçildi. Yılmaz, Milli Takım'ın 6-8 Eylül'de Kocaeli'de Arnavutluk ile oynayacağı maçların kadrosuna çağrıldı.
AMED-KOCAELİ ŞANLIURFA'DA
Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Amed'in Kocaelispor'la 2 Eylül'de İstanbul'da oynanması planlanan maçıyla ilgili İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu kararını verdi. Maçın, Şanlıurfa'da oynanacağı açıklandı.