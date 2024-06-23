Haberler TFF 2. Lig Soma Güraçar'a emanet

Soma Güraçar'a emanet

TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor'un 5 yıldır teknik direktörlüğünü yapan Burhanettin Basatemür ile yolların ayrıldığı ve teknik direktörlük görevine Erman Güraçar'ın getirildiği bildirildi. Erman Güraçar, yardımcıları Mustafa Şen, Mahir Çeneli ve İsmail Kavruk ile birlikte Somaspor'un başarısı için çalışacaklarını söyledi. Somaspor yönetimi, yeni teknik ekiple birlikte takımı daha ileriye taşıma hedefinde olduklarını belirtti.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Soma Güraçar'a emanet
TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor'un 5 yıldır teknik direktörlüğünü yapan Burhanettin Basatemür ile yolların ayrıldığı ve teknik direktörlük görevine Erman Güraçar'ın getirildiği bildirildi. Erman Güraçar, yardımcıları Mustafa Şen, Mahir Çeneli ve İsmail Kavruk ile birlikte Somaspor'un başarısı için çalışacaklarını söyledi. Somaspor yönetimi, yeni teknik ekiple birlikte takımı daha ileriye taşıma hedefinde olduklarını belirtti.
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