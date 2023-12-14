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Altınordu'da kaleci Mert ilk maçına çıktı

Son dakika spor haberleri... Altınordu'nun genç kalecisi Mert Furkan Bayram ilk profesyonel maçına çıkmanın heyecanını yaşadı. İşte detaylar...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 12:23
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Altınordu'da kaleci Mert ilk maçına çıktı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu'da 18 yaşındaki kaleci Mert Furkan Bayram, geçen hafta oynanan Yeni Mersin İdmanyurdu deplasmanında ilk profesyonel maçına çıkmanın heyecanını yaşadı.

İzmir ekibinde uzun yıllar kaleci başantrenörü olarak çalıştıktan sonra bu sezon teknik direktörlük görevine getirilen Atilla Küçüktaka, Mersin ekibi karşısında 19 yaşındaki Serhat'ı yedek soyundurup ilk 11'de Mert'i sahaya sürdü.

Alt yaş gruplarında 19 kez ay-yıldızlı formayı terleten ve şu an U19 Milli Takımı'nın kalesini koruyan Mert, Mersin ile 0-0 sona eren ilk maçını gol yemeden tamamladı.

Futbola başladğı Altınordu'da U14, U15, U17 ve U19 takımlarında oynadıktan sonra A takıma yükselen 1.88 boyundaki genç eldiven, 2021 yılında 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığı İzmir temsilcisi ile mukavelesini şubat ayında 2027'ye kadar uzattı.

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